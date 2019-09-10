أمريكا تتهم إيران بالقيام بأنشطة نووية غير معلنة

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إيران بعدم تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال إن هذا "يثير تساؤلات حول مواد أو أنشطة نووية غير معلنة محتملة".

وقال بومبيو إن هذا كان جزءًا من "نمط الأكاذيب الذي دام 40 عامًا"، في إشارة إلى تأسيس الجمهورية الإسلامية عام 1979.

يأتي ذلك بعد مرور يوم على قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بالكشف عن موقع نووي إيراني في أبادي بمدينة أصفهان.

من جانبه، رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بقوله إن نتنياهو يريد إشعال حرب جديد ولكن إسرائيل لن تكون في مأمن منها.