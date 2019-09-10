 محبو المغنية الأمريكية تايلور سويفت يتدفقون على باريس لحضور حفلها «مدينة الحبيب» - بوابة الشروق
الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 5:28 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترشيح 5 أسماء لتدريب المنتخب .. من تختار؟
النتـائـج تصويت

محبو المغنية الأمريكية تايلور سويفت يتدفقون على باريس لحضور حفلها «مدينة الحبيب»

محبو المغنية الأمريكية تيلور سويفت ينتظرون لدخول قاعة أوليمبيا الموسيقية لحضور حفلها يوم الاثنين. تصوير: بنويت تيسير - رويترز.
محبو المغنية الأمريكية تيلور سويفت ينتظرون لدخول قاعة أوليمبيا الموسيقية لحضور حفلها يوم الاثنين. تصوير: بنويت تيسير - رويترز.
باريس (رويترز)
نشر فى : الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 - 5:03 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 - 5:03 ص

بوجوه مطلية ولافتات مزخرفة، تدفق محبو المغنية الأمريكية تيلور سويفت على العاصمة الفرنسية باريس يوم الاثنين لحضور أحدث حفلات نجمة البوب والذي يحمل عنوان ”مدينة الحبيب“ (سيتي أوف لافر).

ولم تطرح تذاكر الحفل، وهو الحدث الوحيد الذي يروج لألبوم تيلور الجديد بعنوان ”حبيب“ (لافر)، للبيع لكن تم توزيعها ضمن مسابقات في جميع أنحاء العالم.

وجاء محبو تيلور، الذين فازوا بالتذاكر سواء من مسابقات على الإنترنت أو من خلال محطات الإذاعة أو شركات الموسيقى، من دول مثل اليابان والمكسيك ليشاهدوا سويفت وهي تحيي الحفل في قاعة أوليمبيا الموسيقية.

وحطم ألبوم سويفت الجديد الأرقام القياسية في الصين إذ تجاوزت المبيعات ومرات الاستماع والتحميل على الإنترنت المليون نسخة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك