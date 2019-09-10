محبو المغنية الأمريكية تايلور سويفت يتدفقون على باريس لحضور حفلها «مدينة الحبيب»

بوجوه مطلية ولافتات مزخرفة، تدفق محبو المغنية الأمريكية تيلور سويفت على العاصمة الفرنسية باريس يوم الاثنين لحضور أحدث حفلات نجمة البوب والذي يحمل عنوان ”مدينة الحبيب“ (سيتي أوف لافر).

ولم تطرح تذاكر الحفل، وهو الحدث الوحيد الذي يروج لألبوم تيلور الجديد بعنوان ”حبيب“ (لافر)، للبيع لكن تم توزيعها ضمن مسابقات في جميع أنحاء العالم.

وجاء محبو تيلور، الذين فازوا بالتذاكر سواء من مسابقات على الإنترنت أو من خلال محطات الإذاعة أو شركات الموسيقى، من دول مثل اليابان والمكسيك ليشاهدوا سويفت وهي تحيي الحفل في قاعة أوليمبيا الموسيقية.

وحطم ألبوم سويفت الجديد الأرقام القياسية في الصين إذ تجاوزت المبيعات ومرات الاستماع والتحميل على الإنترنت المليون نسخة.