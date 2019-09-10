يحل الفنان أحمد جمال، اليوم الثلاثاء، ضيفا على مبادرة "من الجامعة إلى العمل"، والتي تنظمها جماعة المهندسين الإستشاريين بالتعاون مع المؤسسة المصرية الاوروبية للتدريب والتنمية، خلال احتفالية تخريج الدفعة الحادية عشر وتكريم أوائل الخريجين، والذي سيقام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وانتهى جمال، مؤخرا، من تصوير أغنيات ألبومه الجديد، في اليونان، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة مع شركة مزيكا.

ويراهن جمال على نجاح ألبومه الغنائي الثاني، والذي يضم 11 أغنية تعاون فيه مع عدد من أهم الشعراء والملحنين والموزعين منهم أمير طعيمة، عزيز الشافعي، نور الدين محمد، محمد عاطف، مدين، أحمد زعيم، توما، أحمد عبدالسلام، أحمد إبراهيم، والموسيقار وليد فايد.

وأحيا جمال، مؤخرًا حفلًا غنائيًا ناجحًا، بمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، والذى حرص خلاله على مشاركة جمهوره، للمرة الأولى، ثاني أغنيات الألبوم بعنوان "من غير مجاملة"، من ألحانه، وكلمات أمير طعيمة، وتوزيع محمد شفيق، كما طرح في أبريل الماضي أولى أغنيات الألبوم بعنوان "النسيان"، من ألحانه، وكلمات نور الدين محمد، وتوزيع أحمد إبراهيم.