الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قرية غرب رام الله ويصيب ويعتقل عددا من الفلسطينيين

أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من فلسطيني قرية أم صفا، شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية، واحتجزت آخرين خلال اقتحامها للقرية في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، فيما اعتقلت 8 فلسطينيين آخرين من مناطق متفرقة الضفة الغربية.

وقال رئيس مجلس قروي (أم صفا) مروان صباح إن العديد من سكان القرية أصيبوا بالاختناق جراء قنابل الغاز السام والمدمع التي أطلقها جنود الاحتلال صوب المنازل، وتسببت أيضا بتكسير بعض نوافذ مسجد القرية، فيما تم احتجاز شابين لعدة ساعات قبل أن يتم الإفراج عنهما.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم خمسة فلسطينيين من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال داهمت البلدة واقتحمت عددا من منازل المواطنين، وأجرت عمليات تفتيش داخلها انتهت باعتقال المواطنين الخمسة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم شابين فلسطينيين من مدينة قلقيلية شمال الضفة، وفتى (15 عاما) بعد اقتحام منزل ذويه في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وإجراء عمليات تفتيش داخله.