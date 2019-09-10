فنزويلا تجري تدريبات عسكرية على الحدود مع كولومبيا وسط أجواء من التوتر

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بدأت فنزويلا تدريبات عسكرية بالقرب من حدودها مع كولومبيا اليوم الثلاثاء، وسط أجواء متصاعدة من التوتر بين البلدين.

وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تبدأ اعتبارًا من اليوم ، 10 سبتمبر، تدريبات الحدود العسكرية السيادة والسلام 2019 حيث سنقوم سويا بنشر جميع الأنظمة الدفاعية".

وستجرى المناورات التي تستمر 18 يومًا في أربع ولايات فنزويلية على الحدود مع كولومبيا بمشاركة أكثر من 3000 جندي، حسبما ذكرت صحيفة إل ناسيونال اليومية.

وأعلن مادورو في وقت سابق أنه سيتم نشر صواريخ مضادة للطائرات على الحدود.

وووجه مادورو الاتهام إلى كولومبيا أمس الاثنين ، بـ "تصعيد يشبه الحرب" من التهديدات ضد فنزويلا، وتجنيد ضباط الجيش المنشقين في فنزويلا من أجل شن هجمات ضد "المؤسسات العامة ... وأهداف عسكرية ومدنية" في البلاد.

ونفت كولومبيا مزاعم مادورو بأنها تخطط لمهاجمة فنزويلا وقالت إن جيشها يظل في حالة تأهب أثناء التدريبات.

واتهم مادورو، بوجوتا بأنها تحاول إحلال خوان جوايدو- الذي اعترفت به كولومبيا والولايات المتحدة ودول أخرى كرئيس مؤقت لفنزويلا- بدلا منه.

ووجهت كولومبيا الاتهام إلى فنزويلا بحماية مجموعات حرب العصابات الكولومبية وإنها تعتزم عرض مزاعمها في الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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