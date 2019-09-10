غنيم قائم بأعمال «البحوث الاقتصادية» بعد تولي البدوي وزارة المالية السودانية

تولت دكتورة شرين غنيم، منصب القائم بأعمال منتدى البحوث الاقتصادية، خلفا للدكتور إبراهيم البدوي، سوداني الجنسية، والذي تولى منصب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في حكومة عبد الله حمدوك، التي تعد الأولى بعد الإطاحة بالرئيس السوداني عمر حسن البشير.

وغنيم كانت تتولى منصب مدير السياسات والاتصالات بالمنتدى.

وكانت اندلعت انتفاضة شعبية في السودان في سبتمبر العام الماضي ضد البشير، بعد تردي الأحوال الاقتصادية، وانتهت بالإطاحة به.

وبعد مفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، تم تشكيل حكومة، تولى حمدوك، الذي عمل في مؤسسات اقتصادية ومالية عالمية رئاستها، وبدوره اختار حمدوك الذي يشغل مدير المنتدى، ليتولى حقيبة المالية إضافة إلى نائب رئيس الوزراء.

والمنتدى تعدى عمره ربع قرن، ويضم الدول العربية إضافة إلى تركيا وإيران ومقره القاهرة.