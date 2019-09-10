رئيس البرلمان العربي يؤكد ضرورة التصدي بحزم للاعتداءات والتدخلات الخارجية في الشؤون العربية

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، اليوم الثلاثاء، أن الظروف الدقيقة التي يشهدها العالم العربي تستوجب وحدة الموقف العربي والتصدي بحزم للاعتداءات الآثمة والتدخلات الخارجية في الشؤون العربية.

وقال السلمي، في ندوة عقدت على هامش مشاركته في أعمال الدورة 152 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي ينعقد اليوم، إن البرلمان العربي يعمل حالياً على إعداد استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي.

وجدد السلمي دعم البرلمان العربي لنصرة القضية الفلسطينية، مؤكداً أن شعار دورة انعقاد البرلمان العربي ووثائقه هي "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".

وعقد وزراء الخارجية العرب اليوم اجتماعا تشاوريا قبيل انطلاق الدورة العادية ال 152 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وجرى خلال الاجتماع التشاوري مناقشة القضايا والبنود المطروحة على جدول الأعمال.

كما تم تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن القضايا المهمة التي يتناولها الوزراء في اجتماع مجلس الجامعة الذي سيعقد في وقت لاحق اليوم.

من جانبها عقدت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران اجتماعا وزاريا لها اليوم بالقاهرة برئاسة انور قرقاش وزير الشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة وبمشاركة الدول الاعضاء في اللجنة وهى مصر والسعودية والبحرين، والأمين العام لجامعة الدول العربية.

كما عقدت هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات التابعة للقمة العربية اجتماعاً لها اليوم على مستوى وزراء الخارجية برئاسة وزير خارجية تونس خميس الجهيناوى باعتبار بلاده الرئيس الحالي للقمة العربية، وبمشاركة الدول الأعضاء بالهيئة وهى السعودية والسودان والصومال والعراق والأمين العام للجامعة الدول العربية.