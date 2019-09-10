صندوق النقد الدولي يحث أوروبا على إصلاح سوق رأس المال مع اقتراب خروج بريطانيا

حث صندوق النقد الدولي الاتحاد الأوروبي على تعزيز الجهود لإقامة سوق موحدة لرأس المال وكذلك على الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع الحي المالي في لندن حتى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك من أجل تجنب حدوث اضطرابات مالية مع خروج بريطانيا من الاتحاد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مذكرة نشرها فريق الصندوق اليوم أنه بينما يسعى التكتل للانفتاح لجذب المزيد من مصادر التمويل للشركات، فإنه يتعين عليه ألا يغلق الباب أمام أسواق المال الأجنبية مثل المملكة المتحدة بعد الخروج من الاتحاد.

ولفت الصندوق إلى وجود حاجة لإحراز المزيد من التقدم في الكثير من المجالات الأخرى لتعزيز التنوع في السوق المالية الأوروبية.

وقال الصندوق في المذكرة، الذي سيجري استعراضها في بروكسل اليوم، إنه "يتعين على الاتحاد الأوروبي الاحتفاظ بتعاون تنظيمي وثيق مع الدول من خارج الاتحاد في كافة القضايا المتعلقة بسوق رأس المال"، وشدد على الوضعية الخاصة للمملكة المتحدة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي نظرا لوجود روابط مالية قوية مع الدول الـ27 الأخرى المتبقية في الاتحاد.