ارتفاع عدد الأمريكيين الذين لا يتمتعون بالتأمين الصحي

ذكر مكتب التعداد الأمريكي اليوم الثلاثاء، أن عدد الأمريكيين الذين لا يتمتعون بالتأمين الصحي زاد بنحو مليوني شخص خلال 2018.

وزادت نسبة غير الخاضعين للتأمين الصحي خلال العام الماضي إلى 5ر8% من إجمالي الأمريكيين مقابل 9ر7% في 2017، وهو يمثل تطورا مهما في ضوء تراجع معدل البطالة خلال الفترة نفسها، لآن أغلب الأمريكيين يحصلون على التأمين الصحي من خلال العمل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأفادت بلومبرج بأن هذه هي أول زيادة كبيرة في عدد الأمريكيين الذين لا يتمتعون بالتأمين الصحي منذ بدء تطبيق البنود الرئيسية من "قانون الرعاية الصحية ذات التكلفة المحتملة" في عام 2014.

وفي حين سجل الاقتصاد الأمريكي نموا في 2018، زاد عدد وثائق التأمين الصحي الفردية وشددت الولايات شروط منح المواطنين تغطية تأمينية عامة للرعاية الصحية، كما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواصل محاولاته للتراجع عن الكثير من إصلاحات نظام الرعاية الصحية التي أقرها سلفه باراك أوباما.

وأشار تقرير التعداد الأمريكي إلى أكبر تراجع في التغطية التأمينية خلال 2018 جاءت من بين هؤلاء الذين يشملهم برنامج التأمين الصحي الحكومي للأمريكيين ذوي الدخل المنخفض المعروف باسم برنامج "ميديكيد".