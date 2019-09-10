وزير خارجية اليابان يحث على الحوار من أجل إنهاء مظاهرات هونج كونج

حث وزير الخارجية الياباني "تارو كونو"، اليوم الثلاثاء الأطراف الضالعة في الاحتجاجات التي تشهدها هونج كونج، على ضبط النفس وحل خلافاتهم بشكل سلمي عن طريق الحوار.

وقال كونو - في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة اليابانية "إن.إتش.كيه." - إنه يجب العمل على ضمان سلامة أكثر من 25 ألف مواطن ياباني يقيمون ويعملون في هونج كونج، مشيرا إلى أن الازدهار الاقتصادي لهونج كونج في إطار "دولة واحدة ونظامان" يعد أمرا بالغ الأهمية ليس فقط للصين بل للمنطقة بأسرها.

وبدأت المظاهرات الحاشدة في هونج كونج منذ نحو ثلاثة أشهر احتجاجا على مشروع قانون يقضي بتسليم المشتبه بهم إلى البر الرئيسي في الصين لمحاكمتهم.. ولا تزال هذه المظاهرات مستمرة على الرغم من إعلان الرئيسة التنفيذية لهونج كونج "كاري لام" بسحب مشروع القانون.