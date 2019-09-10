الخارجية الروسية: نأمل أن تكون المفاوضات بين أمريكا وطالبان متوقفة وليست ميتة

عبرت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء، عن أسفها لتصريحات واشنطن الأخيرة بشأن المفاوضات مع "طالبان"، معربة عن أملها في أن تكون المفاوضات بين الجانبين "متوقفة وليست ميتة".

وقال ممثل الرئيس الروسي في أفغانستان، رئيس الدائرة الآسيوية الثانية بوزارة الخارجية زامير كابولوف - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء - "نأسف لوقف هذه العملية، لكننا نأمل في أن تكون المفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان متوقفة وليست ميتة، إن مستوى المشاعر مرتفع، وهي تتدحرج من كلا الجانبين، لكن يبدو لنا أن الطرفين سيعودان في فترة ما وسيواصلان عملية المفاوضات وإتمام الصفقة".

وأشار إلى أن موسكو كانت تعتبر الاتفاقية بين الولايات المتحدة وطالبان خطوة هامة تفتح الطريق إلى المصالحة الوطنية والتسوية الشاملة المقبلة للأزمة الأفغانية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن - في وقت سابق - أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة "طالبان" "ميتة".

وأفاد قبل ذلك بإلغائه للقاءاته مع كل من زعماء "طالبان" والرئيس الأفغاني والتي كانت من المتوقع أن تجري في كامب ديفيد الأحد الماضي.

ووقع في بداية سبتمبر الجاري في حي شاش دارك بكابول الذي يقع فيه مقر حلف الناتو والسفارة الأمريكية والمباني الحكومية انفجار قوي أسفر عن مقتل 10 أشخاص. وتبنته حركة طالبان هذا الاعتداء.