جامعة المنيا تستعرض تجربتها بمشروع محو الأمية بالمحافظة

أكد الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة شاركت في الاحتفالية التي نظمتها الهيئة العامة لتعليم الكبار بمناسبة "اليوم العالمي لمحو الأمية لعام 2019" بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة عين شمس، والتي أُقيمت تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبحضور قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وممثلي وزارات الدفاع والصحة والتضامن والتربية والتعليم والشباب والرياضة والأوقاف والأزهر الشريف و عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، حيث يحتفل العالم بهذا اليوم بغرض تذكير المجتمع الدولي بأهمية القراءة للأفراد والمجتمعات ولتوكيد الحاجة إلى تكثيف الجهود المبذولة نحو الوصول إلى مجتمعات أكثر إلماما بمهارات القراءة والكتابة.

مثل جامعة المنيا بالاحتفالية الدكتور بليغ حمدي أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد والمنسق العام لمشروع محو الأمية بالجامعة، وذلك خلال عرض تجربة الجامعة والجهود والخدمات التعليمية والفعاليات التي تقدمها الجامعة لمواطني محافظة المنيا بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار، والتي كان آخرها أستهداف قرية "ههيا" والتي تعد أحد القرى المحرومة من التعليم والخدمات المختلفة، بعد فتح الجامعة فصولا لتعليم القراءة والكتابة للأهالي في منازلهم وأدوار العبادة لمدة شهر كامل، نتج عنه تقدم أكثر من 500 دارس ودارسة لاجتياز اختبارات الهيئة العامة لتعليم الكبار، وتجاوزت نسب النجاح بها لـ65%.

وفي نفس السياق أوضح د. بليغ حمدي أن الجامعة قامت بتنظيم سلسلة من الندوات التعريفية لطلابها بمشروع محو الأمية في عدد من كليات الجامعة بالتعاون مع فرع هيئة تعليم الكبار بالمنيا، لشرح كيفية اشتراك طلاب الجامعة بالمشروع، والإجابة عن كافة استفسارات الطلاب بخصوص المشروع.