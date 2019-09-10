باحثون يجربون نظاما جديدا لخفض الضوضاء أثناء هبوط الطائرات بمطار زيوريخ

يجري باحثون في سويسرا تجارب على نظام جديد لخفض الضوضاء الناتجة عن هبوط الطائرات في مطار زيوريخ.

ويأمل الباحثون من خلال نظام مساعدة جديد في قيادة الطائرات إلى خفض هذه الضوضاء بواقع الربع، حسبما أعلن الباحثون في مدينة دوبندورف، اليوم الثلاثاء بالقرب من زيوريخ.

ويتدخل النظام الحاسوبي الجديد، على سبيل المثال، في تحديد وقت خفض الارتفاع الذي تحلق عليه الطائرة، و توقيت خروج عجلات الهبوط استعداد للهبوط.

يشار إلى أن نزاعا بسبب ضوضاء الطائرات يعكر صفو العلاقات بين ألمانيا وسويسرا منذ عقود، وذلك لأن مطار زيوريخ-كلوتِن يقع على بعد نحو 15 كيلو مترا فقط من الحدود الجنوبية لألمانيا.

وتوصل البلدان عام 2012 لاتفاقية بينهما بشأن مسارات الطائرات وحجم الضوضاء، ولكن ألمانيا لم تصدق على هذه الاتفاقية حتى الآن، حيث تطالب باعتماد تحسينات عليها، خاصة فيما يتعلق بالحماية من الضوضاء.

بدأت طائرة تابعة للمركز الألماني لأبحاث الطيران والفضاء طلعات تجريبية هذا الأسبوع، حيث يقوم خبراء طيران بتجارب على الهبوط بطائرة ايرباص إبه 320 ، تارة باستخدام النظام المساعد الجديد وتارة أخرى بدونه. ويقطع الطيارون عملية الهبوط، على ارتفاع نحو 300 متر، ويقومون بجولة طيران شراعى تمهيدا للهبوط التالي.

ثم يتم تحليل البيانات الناتجة عن هذه الجولات من قبل مؤسسة سكاي لاب المتخصصة في أبحاث الطيران، والمركز الألماني لأبحاث الطيران والفضاء ومؤسسة " إى إم بى إيه " السويسرية.

ومن المقرر أن يقوم الخبراء بنحو 70 تحليقا منخفضا بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضح الخبراء أن قياس مستوى ضوضاء الطيران يتم من خلال محطتين في ألمانيا و خمس محطات في سويسرا.