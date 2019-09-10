الصقر معلقا على اقتراب راموس من رقمه: لولا برادلي كنت وصلت 200 مباراة

علق أحمد حسن عميد لاعبي العالم وقائد المنتخب الوطني السابق، على اقتراب المدافع الإسباني سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد، من تحطيم عدد مبارياته الدولية.

وقال احمد حسن في تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الماتش» المذاع عبر قناة صدى البلد:"حق مشروع لراموس بكل تأكيد، مثلما حققت هذا الرقم فغيري سيحققه هذه سنة الحياة، راموس بيجتهد ويستحق ذلك".

وأضاف عميد لاعبي العالم:"تصريحات راموس برغبته في تخطي رقمي منطقية، راموس أمامه 17 مباراة دولية لتجاوز رقمي وهذا رقم ليس بالقليل".

وواصل:"كان ممكن أن أصل للمباراة رقم 200 مع المنتخب لولا الأمريكي بوب برادلي وزكي عبد الفتاح، فهما كانت وجهة نظرهما أنني لا أتواجد مع المنتخب بالرغم من أنني كنت أساسيا مع الزمالك خلال تلك الفترة".

وأتم "كان هناك تعنت ضدي من جانب الجهاز الفني بسبب اتهمهم بأنني كنت أسيطر على اللاعبين وقوي الشخصية، برادلي لعب 37 مباراة شاركت انا معه في 7 فقط منهم".

وكان راموس قد أكد في تصريحات سابقة أنه يرغب في كسر رقم أحمد حسن وفي الوصول إلى 200 مباراة دولية مع منتخب بلاده.

ويقترب راموس من عدد المشاركات الدولية الخاصة بأحمد حسن نجم الفراعنة المعتزل، حيث وصل راموس لمباراته الـ167 مع المنتخب الإسباني ويتبقى له 17 مباراة للوصول لرقم الصقر صاحب الصدارة بقائمة اللاعبين الأكثر مشاركة مع منتخبات بلادهم بـ184 مباراة دولية.