 البرهان يتعهد تقوية العلاقات بين السودان والعراق - بوابة الشروق
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البرهان يتعهد تقوية العلاقات بين السودان والعراق

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 - 3:30 م | آخر تحديث : الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 - 3:30 م

تعهد رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان تقوية العلاقات بين بلاده والعراق، وذلك خلال استقباله اليوم السفير العراقي في السودان حسين العامري، بمناسبة انتهاء فترة عمل.

وقال السفير العراقي - في تصريح عقب اللقاء - إنه تم الحديث مع رئيس مجلس السيادة، بخصوص العلاقة الاستراتيجية الأخوية بين السودان والعراق، ووعد رئيس المجلس بأن تستمر كما كانت، وبشكل أقوى، في مختلف مجالات التعاون.

وأوضح أنه هنأ رئيس مجلس السيادة، بالاتفاقات التي تمت بين الأطراف السودانية، وتشكيل مجلس الوزراء، وتمنى إكمال الطريق للشعب السوداني.

وأضاف أن البرهان وعد بالعمل سويا لدفع ملفات التعاون العراقية السودانية إلى الأمام في الأيام القادمة.

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