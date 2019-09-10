الرئاسة: منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة ترى النور قريبا

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع الوزراء بشأن عدة ملفات هامة وعلى رأسها منظومة إدارة المخلفات الصلبة فى جميع أنحاء الجمهورية .

وأضاف فى مداخلة هاتفية لفضائية «ten»، أن هذا الاجتماع هام للغاية، لما له من أهمية كبيرة وتأثير على حياة المواطنين اليومية، لافتًا إلى تكاتف وبذل الدولة بجميع أجهزتها المختلفة وزارتي البيئة والتنمية المحلية جهدا كبيرا خلال الفترة الماضية للخروج بهذه المنظومة.

وتابع: «تم بلورة منظومة متكاملة، وسترى النور قريبا، والرئيس السيسي اطلع على المراحل والموقف الخاص بالخطة وتنفيذها على أعلى مستوى، وتتضمن مراحل عديدة فى التعامل مع القمامة والمخلفات الصلبة، بداية من الجمع وتنظيف الشوارع حتى النقل وإعادة التدوير والمدافن الصحية».