مسؤول روسى: دخلنا منافسة دولية لبناء محطتي طاقة نووية في السعودية

أكد نائب الرئيس التنفيذي لشركة "روس آتوم"، كيريل كوماروف، أن مؤسسة الطاقة النووية الروسية دخلت منافسة دولية لبناء محطتي طاقة نووية في السعودية مع الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال.

وقال كوماروف ـ في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" ـ "لقد تقدمنا بمناقصة لبناء محطتين للطاقة النووية في السعودية، ودخلنا في منافسة مع الشركات النووية العالمية الرائدة الأخرى".

وأضاف أن قيمة المناقصة بلغت مليارات الدولارات الأمريكية، وأن جزءا كبيرا من الاستثمار في محطات الطاقة النووية سيعود إلى ميزانية السعودية بسبب توطين المعدات والعمل.

وتابع "العلاقة بين السعودية وروسيا تتقدم بسرعة وبقوة، ففي عام 2017 وقعنا على برنامج التعاون لتنفيذ الاستخدام السلمي للطاقة النووية، والذي يعد خارطة طريق تحدد شراكة كاملة بين موسكو والرياض في عدد من المجالات".

وقال "اتفقنا أيضا على تطوير مفاعلات صغيرة ومتوسطة الحجم، والاستعداد للمساعدة في تدريب الكوادر السعودية في مختلف مسارات البرنامج النووي السعودي".

وأوضح أن "كل دولار يتم استثماره في إنشاء محطة طاقة نووية وفقا للتصميم الروسي ينتج ـ في المتوسط ـ حوالي 2 دولار من العائدات الإضافية للأعمال المحلية، وحوالي 1.5 دولار تقريبا في الإيرادات الضريبية وفقا لنظام الضريبة، وحوالي 4 دولارات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي".

ونوه كوماروف، بأن الطاقة النووية هي واحدة من أرخص أنواع توليد الطاقة النظيفة، والأهم من ذلك أنها مصدر لا يتأثر تقريبا بتقلبات أسعار الوقود، كما تضمن استقرار التنمية المستدامة والاستثمار في المشاريع الصناعية التي تتطلب إمدادات مستقرة للكهرباء بأسعار ثابتة لعقود قادمة.

وأكد المسؤول والخبير الروسي، أن السلامة في محطة الطاقة النووية من الأولويات القصوى وشرط أساسي في جميع مراحل البناء والتشغيل، وليس لها أي تأثير سلبي على البيئة، ولا تهدد صحة الإنسان أو الصناعة المحلية أو الزراعة.