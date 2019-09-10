ترامب يقول إنه قد يجتمع مع الرئيس الإيراني روحاني

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين أنه قد يجتمع مع نظيره الإيراني حسن روحاني وليس لديه مشكلة بخصوص لقاء من هذا القبيل.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض ”قد يحدث. قد يحدث. ليس عندي أي مشكلة“.

وشدد ترامب العقوبات على إيران منذ انسحابه من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية الست قائلا إن الاتفاق ترك المجال مفتوحا أمام طهران للحصول على أسلحة نووية ولم يتطرق لما تصفها الولايات المتحدة بأنشطة إيران الخبيثة في المنطقة.

ويقول روحاني إن بلاده لن تجري محادثات مع الولايات المتحدة ما لم ترفع واشنطن جميع العقوبات التي عاودت فرضها على طهران‭‭‭‬‬‬ بعد الانسحاب من الاتفاق النووي.

وقال ترامب ”على إيران تصحيح أوضاعها‭‭‭ ‬‬‬لأنهم بصراحة في وضع سيء للغاية الآن“.

وفي الأسبوع الماضي قال ترامب إن عقد اجتماع مع روحاني أمر وارد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر.

وصرح للصحفيين في البيت الأبيض يوم الأربعاء وقتها قائلا ”قطعا، كل شيء ممكن. يريدون حل مشكلتهم“ في إشارة إلى التضخم في إيران. ومضى ترامب يقول ”يمكننا حلها في غضون 24 ساعة“.

وقال برايان هوك مبعوث أمريكا الخاص بإيران الأسبوع الماضي إنه سيتم فرض المزيد من العقوبات على إيران وإن الولايات المتحدة ملتزمة بحملة الضغوط القصوى على إيران.

كان روحاني قال خلال جلسة للبرلمان الإيراني يوم الخميس ”لم يُتخذ قط أي قرار بإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، وكانت هناك عروض كثيرة بإجراء محادثات لكن ردنا سيكون دائما الرفض“.

وأضاف ”إذا رفعت أمريكا كل العقوبات، يمكننا كما حدث من قبل أن ننضم إلى محادثات متعددة الأطراف بين طهران والأطراف الموقعة على اتفاق 2015“.