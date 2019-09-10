انطلاق أعمال الدورة 152 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة العراق

قال أحمد أبو الغيط، أمين عام الجامعة العربية، إن المرحلة الحالية المرتبكة على الصعيد الدولي تفرض تعزيز صداقاتنا ومد الجسور مع الجميع.

وأضاف في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية: "أخص بالذكر التعاون العربي الأفريقي لأن أفريقيا عمق مهم وشريك رئيسي للعالم العربي وعلاقتنا معها استراتيجية ولها امتدادات تاريخية وآفاق مستقبلية واعدة"، معربًا عن تطلعه إلى انعقاد القمة العربية-الأفريقية الخامسة في الرياض في نوفمبر القادم، لاغتنام هذه الفرصة لإعطاء هذا البعد في علاقاتنا الخارجية ما يستحق من الأهمية والتركيز.

وأوضح أن "أزمات المنطقة العربية لن تُحل في يوم وليلة ولا أدعو لليأس أو التواكل وإنما لمزيد من العمل الجماعي العربي والانخراط في الأزمات والقضايا، التي ما زلنا بعيدين عن بعضها للأسف، ويجري الحوار بشأنها ورسم مصائرها في عواصم غير عربية".

وأضاف أن استمرار الأزمات يُبدد الموارد ويضعف الأمة ويشتت الانتباه عن قضايا أخرى تتعلق بأمننا المشترك والتنمية المستدامة في أوطاننا ويظل مستقبل العرب رهنًا بإرادتنا الجماعية للخروج من "حال الأزمة" إلى أفق الاستقرار والازدهار.

وكانت الدورة العادية ١٥٢ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري عقدت برئاسة العراق والتي مثلها وزير خارجيتها محمد على الحكيم، خلفًا للصومال والتي مثلها وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي أحمد عيسى عوض وحضرها المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" أونروا " بيير كرينبول.

وتضمن جدول أعمال الدورة عدة بنود رئيسة يأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، وتقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينين في الدول العربية المضيفة الدورة 102، وتقرير عن أعمال المكتب الرئيسي والمكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل بين دورتي مجلس الجامعة (151-152)، والأمن المائي العربي وسرقة أسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة، والجولان العربي السوري المحتل.

كما تناقش الدورة موضوعات أخرى تتناول التضامن مع الجمهورية اللبنانية وتطورات الأوضاع في سوريا، وليبيا، واليمن، واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي.

كما تبحث الدورة اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان، ودعم جمهورية الصومال الفيدرالية، ودعم جمهورية القمر المتحدة، والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي الإريتري.

وتناقش الدورة أيضًا التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي وإنشاء المنطقة الخالية من أسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

كما تناقش الدورة بندًا حول دعم النازحين داخليًا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص، وآخر يتضمن انتهاكات قناة الجزيرة القطرية الإعلامية وإساءتها للدول العربية.