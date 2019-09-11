انتهاء أزمة سفينة المهاجرين الألمانية آلان كوردي التي استمرت 10 أيام

سمحت مالطا اليوم الثلاثاء بإنزال خمسة مهاجرين كانوا على متن سفينة الإنقاذ الخيرية الألمانية "آلان كوردي" لتنهي بذلك أزمة استمرت 10 أيام بشـأن مصير المهاجرين الذين كانوا على متنها.

وكانت السفينة "آلان كوردي"، التي تديرها منظمة "سي آي" قد أنقذت 13 شخصا في 31 أغسطس، وفي الأيام الأخيرة نقلت السلطات المالطية بعضهم، وتركت خمسة مهاجرين على متن السفينة .

وقالت حكومة مالطا اليوم الثلاثاء في بيان" دولتان أوروبيتان ستستضيفان المهاجرين الموجودين على متن السفينة آلان كوردي بعد مناقشات مع المفوضية الأوروبية. مالطا وافقت على أن تكون جزءا من الحل الأوروبي لحل المأزق من خلال السماح بإنزال المهاجرين".

وأشار مصدر حكومي إلى أن المهاجرين سيصلون إلى البر عقب نقلهم من السفينة إلى متن سفينة تابعة لبحرية مالطا.

وأوضحت حكومة فاليتا أنها وافقت على السماح بإنزال المهاجرين، بعدما سحبت منظمة "سي آي" الألمانية غير الحكومية، قضية أقامتها ضد حكومة الجزيرة أمام محكمة إيطالية.

ولم يصدر تعليق فوري من "سي آي". وخلال الأيام القليلة الماضية، انتقدت المنظمة بشدة مالطا وإيطاليا لرفضهما قبول المهاجرين.