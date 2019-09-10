حزب الشعب النمساوي يؤكد تمسكه بسياسات تقييد الهجرة ومحاربة التطرف

أكد سباستيان كورتس رئيس حزب الشعب (أكبر الأحزاب النمساوية) أن حزبه يخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة في 29 سبتمبر الجاري، وهو متمسك في برنامجه بالحفاظ على السياسات التي تقيد الهجرة إلى البلاد وتحارب التطرف.

وقال كورتس - في تصريحات اليوم الثلاثاء - إن حزب الشعب سيواصل سياساته السابقة في الحد من اللجوء وتشجيع الاندماج، والتي بدأها خلال فترة قيادته للائتلاف الحكومي السابق، مضيفا "أن مجتمعنا قد تغير بشكل كبير من خلال الهجرة، ويحتاج بالفعل إلى عدد من التدابير للحفاظ على الهوية النمساوية".

وشدد كورتس على ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير الأمن وجعل نظام المساعدات الاجتماعية أكثر عدالة وإنصافا، لافتا إلى أنه يؤيد إنشاء نظام مزايا اجتماعية خاص بالمهاجرين فقط، مضيفا أن المساعدات الاجتماعية لنحو 130 ألف طفل في النمسا يتم تحويلها إلى الخارج، وهي ظاهرة مقلقة ويجب تصحيحها.

وقال "إن هناك أكثر من 30 ألف طالب لجوء يبحثون عن عمل في النمسا، ويجب تنظيم مواقع العمل الخاصة بهم وإعادة تدريبهم وتحسين وضع التوظيف على مستوى الدولة.. مشددا على ضرورة العمل بشكل أقوى لمكافحة التطرف وحظر الحركات السياسية ذات الصبغة الدينية ومحاربة خطاب الكراهية.