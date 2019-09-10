الحكومة السودانية: اكتشاف 4 حالات إصابة بالكوليرا في ولاية النيل الأزرق

قال المتحدث باسم الحكومة السودانية، إن وزارة الصحة أعلنت خلال تصريح صحفي عن اكتشاف 4 حالات كوليرا، في ولاية النيل الأزرق، مضيفًا أنه تم اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الموضوع والتواصل مع المنظمات، ومنها منظمة الصحة العالمية، على أن يتفقد وزير الصحة االأوضاع على الطبيعة واتخاذ إجراءات عاجلة.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع للحكومة برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك، مساء الثلاثاء، أن الحكومة ستملك جميع المعلومات للجمهور عبر الإعلام في نفس اللحظة دون أي محاولة للإخفاء

وفيما يتعلق بقائمة لجنة التحريك، قال إنه حسب الوثيقة الدستورية سيتم تشكيلها خلال شهر، مضيفًا أنه تم مناقشة عدد من النقاط خلال اجتماع اليوم للعمل بسرعة لتشكيلها، خاصة في ظل وجود وزير العدل، على أن يتم خلال الأيام المقبلة اتخاذ إجراءات عاجلة باعتبارها من الأوليات.

أما بشأن المتضررين من السيول، أوضح أن هناك توجيه عام لجميع الوزرات منها وزارة الصحة والتي ستهتم بالجانب الصحي للاهتمام بالمناطق المتضررة.

وبشأن النقابات ذكر بأن الأمر لم يتم مناقشته خلال الاجتماع، مشيرًا إلى أنه كان اجتماع أولي قصير جدًا.

