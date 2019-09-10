 تمديد إقامة العمالة الموسمية الأجنبية في كوريا الجنوبية - بوابة الشروق
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تمديد إقامة العمالة الموسمية الأجنبية في كوريا الجنوبية

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 - 12:32 م | آخر تحديث : الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 - 12:32 م

قررت وزارة العدل في كوريا الجنوبية تمديد فترة الإقامة للعمال الأجانب العاملين في الأعمال الزراعية إلى 5 أشهر بدلا من 3 أشهر حاليا.

وأعلنت الوزارة عن خطتها لتعديل قانون الهجرة الخاص بالعمالة الموسمية، ومن المنتظر أن تتم الموافقة على القرار الجديد خلال اجتماع مجلس الوزراء في نوفمبر المقبل.

وأشارت صحيفة (كوريا تايمز) على الإنترنت أنه بموجب القانون الحالي، اشتكى أصحاب المزارع من أن 90 يوما حالية لا تكفي لبعض أنواع العمل.

كما أظهرت دراسة حكومية أن البلاد تعاني من نقص حوالي 20 ألف عامل موسمي في الأرياف سنويا.

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