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فايلر يفتح الباب أمام قدوم مساعد جديد في جهاز الأهلي

الشروق
نشر فى : الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 - 12:55 م | آخر تحديث : الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 - 12:55 م

فتح رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي الباب أمام إمكانية استقدام مساعد جديد في جهازه المعاون بتدريب الأحمر، وذلك على الرغم من وجود 3 مدربين أجانب في الجهاز الفني الحالي.

ويضم الجهاز المعاون لفايلر في النادي الأهلي كلًا من توماس بينكل وديفيد سيسا، المسؤول عن تحليل الأداء، كما يضم مدربًا لحراسة المرمى، البلجيكي ميتشل يانكون.

وعلّق رينيه فايلر على ذلك الأمر في تصريحاته لصحيفة بليك السويسرية :"من الممكن أن يكون هناك رفيق سابق آخر يتواجد معنا مستقبلًا".

يُذكر أن النادي الأهلي كان قد أعلن تعيين رينيه فايلر مديرًا فنيًا للنادي الأهلي بنهاية شهر أغسطس الماضي، حيث ينتظر المدرب السويسري أولى مبارياته مع الأحمر أمام كانو سبورت السبت المقبل بدوري أبطال إفريقيا.


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