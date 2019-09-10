السلطات النرويج تستبعد تعرض عشرات الكلاب النافقة للتسمم أوالإصابة بالسالمونيلا

استبعدت السلطات النرويجية اليوم الثلاثاء، أن تكون ظاهرة نفوق عشرات الكلاب التي شهدتها البلاد مؤخرًا، بسبب التعرض للتسمم أو الإصابة ببكتريا السالمونيلا أو بكتيريا كاميلو باكتر.

وأضافت السلطات أنه تم اكتشاف سلالتين من بكتيريا أخرى هي السبب وراء نفوق الكلاب.

وكان أكثر من 25 كلبا قد نفقت في النرويج، حتى الآن، بسبب عدوى غامضة في الأمعاء.

وتم تشخيص نحو 100 كلب بأعراض تشمل الضعف العام والقيء والإسهال الدموي في الأسابيع الأخيرة.

وأهاب المسؤولون المعنيون بجميع ملاك الكلاب تجنب اتصال كلابهم بكلاب أخرى.

وألغيت الكثير من الفعاليات في أوسلو، كان سيشارك فيها كلاب.

وحتى الآن، تبين للأطباء البيطريين أنه يمكن إصابة الحيوانات السليمة بشكل سريع، وأحيانًا في غضون 24 ساعة.

وقال أسله هاوكاس، من المعهد البيطري في العاصمة أوسلو اليوم الثلاثاء، إن جميع الكلاب التي ماتت كانت تعاني من قيء مفاجئ و إسهال مصحوب بدم، "وظهرت عليها جميعا نفس الأعراض، ولكننا لا ندري ما إذا كانت قد ماتت بنفس المرض".

وأضاف هاوكاس، مع ذلك لا يبدو أن هذا هو الحال مع جميع الكلاب، حيث يمكن أن تتعافى معظمها إذا تلقت العلاج في الوقت المناسب.

وكشفت عمليات التشريح الأولية أن جميع الكلاب النافقة عانت من التهاب حاد في الأمعاء.

ويقدر نادي الكلاب النرويجي عدد الكلاب في البلاد بنحو 560 ألف كلب.