 عاجل .. وزير الخزانة الأمريكي: أمر تنفيذي بفرض عقوبات على 20 منظمة إرهابية - بوابة الشروق
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عاجل .. وزير الخزانة الأمريكي: أمر تنفيذي بفرض عقوبات على 20 منظمة إرهابية

وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية
دينا النجار
نشر فى : الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 - 8:22 م | آخر تحديث : الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 - 8:22 م

ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، مساء الثلاثاء، أن وزير الخزانة الأمريكي قال أنه هناك أمر تنفيذي بفرض عقوبات على 20 منظمة إرهابية.


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