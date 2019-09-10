محافظ البحر الأحمر يشدد على سرعة تركيب المظلات بموقف السيرفيس الجديد

وجه اللواء دكتور أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، الإدارة العامة للبوابة الإلكترونية بالمتابعة المستمر للمشروعات القومية التي تتم على أرض المحافظة، وبناءً عليه قام مسئولي المدينه بجولة داخل مدينة الغردقة في مختلف المناطق التي تتم بها الأعمال الإنشائية المختلفة.

وتابع مسئولي مدينة الغردقة، أعمال تركيب الأعمدة الخاصة بالمظلات للحماية من أشعة الشمس وسقوط الأمطار، حيث تم رصد انتهاء أعمال تركيب كافة الأعمدة بالموقف الجديد، وجار الانتهاء من تصنيع المظلات الحديدية حتى يتم تركيبها نهاية الأسبوع المقبل.

وأكد محافظ البحر الأحمر ضرورة تركيب المظلات بأعلى جودة ونوعية عالية من الخامات المستخدمة وأن تكون مضادة للتآكل والصدأ وأن بتم طلائها بدهانات عازلة مناسبة، بالإضافة إلى درجة صلابة ومقاومة المظلات وأن تكون ذات سماكة مناسبة بحيث تقاوم وتحجب أشعة الشمس الشديدة.