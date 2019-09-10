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أكد أحمد حسن، قائد المنتخب الوطني السابق وعميد لاعبي العالم، أنه جاهز لتولي أي منصب مع الفراعنة خلال الفترة القادمة.

وقال العميد في تصريحات لبرنامج «الماتش» المذاع عبر قناة صدى البلد:"إذا احتاج المنتخب لي فأنا جاهز آيان كان المنصب، فهذا شئ يشرفني بكل تأكيد، وفي حالة اختاريهم لشخص أفضل مني في وجهة نظرهم فسندعمه".

وأضاف:"بعيدًا عن المرشحين فيجب أن يكون المدرب لديه قوة شخصية وسيطرة ويستطيع التعامل مع اللاعبين، المرحلة القادمة ستكون صعبة للغاية والجيل الحالي يحتاج لتعامل بشكل مختلف".

ومن المقرر أن تعلن اللجنة المؤقتة القائمة بأعمال اتحاد الكرة عن المدير الفني للمنتخب خلال الأيام المقبلة.