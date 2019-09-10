وزارة الصحة السودانية: ظهور اصابات بالكوليرا في ولاية النيل الأزرق

أعلنت وزارة الصحة السودانية ظهور إصابات مؤكدة بالكوليرا، في ولاية النيل الأزرق، جنوب السودان.

وقالت وزارة الصحة السودانية - في بيان اليوم الثلاثاء - إن وزير الصحة الدكتور أكرم التوم أبلغ منظمة الصحة العالمية رسميا، بتلك الإصابات، لافتة إلى أن 37 شخصا أصيبوا بإسهال مائي حاد في ولاية النيل الأزرق، توفى منهم 3 أشخاص.

وأشار البيان إلى أن نتائج الفحوصات أكدت وجود بكتريا مرض الكوليرا في 4 من 6 عينات، تم استلامها من مصابي ولاية النيل الأزرق، وأن الوزارة أبلغت منظمة الصحة العالمية، في إطار التزام الحكومة المدنية الانتقالية بالشفافية.

وطلبت الوزارة من منظمة الصحة العالمية استيراد التطعيم ضد الكوليرا لحماية المواطنين، موضحة أنها سوف تستمر في التنسيق مع القطاعات والشركاء الآخرين لكي يتم تحسين بيئة السكن ومياه الشرب، والتخلص من النفايات في كل المناطق المتأثرة بكارثة السيول والأمطار والفيضانات.

ووصل فريقان من وزارة الصحة الاتحادية ومنظمة الصحة العالمية لتقديم الدعم الفني لولاية النيل الأزرق، والذي تركز في ضمان سلامة المياه والتخلص السليم من الفضلات والنفايات وسلامة الغذاء والتوعية.