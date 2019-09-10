إسبانيا تنهي مغامرة بولندا وتتأهل للمربع الذهبي بمونديال السلة

أنهى المنتخب الإسباني لكرة السلة مغامرة نظيره البولندي وأطاح به خارج بطولة العالم المقامة حاليا بالصين بالتغلب عليه 90 / 78 اليوم الثلاثاء في دور الثمانية للبطولة.

وتأهل المنتخب الإسباني بجدارة إلى المربع الذهبي للبطولة علما بأنه حقق اليوم انتصاره السادس على التوالي في المونديال الحالي حيث سبق له الفوز في جميع المباريات الثلاث التي خاضها في مجموعته بالدور الأول كما فاز بمباراتيه في مجموعتيه بالدور الثاني (دور الستة عشر) قبل الفوز اليوم في مباراة دور الثمانية.

وأنهى المنتخب الإسباني مغامرة نظيره البولندي الذي شارك في البطولة للمرة الثانية فقط وهي الأولى له منذ 1967 حيث كان الفريق احتل المركز الخامس في مشاركته الوحيدة السابقة.

ويلتقي المنتخب الإسباني ، الفائز باللقب في نسخة 2006 ، في المربع الذهبي للبطولة الحالية مع الفائز من المباراة بين منتخبي أستراليا والتشيك واللذين يلتقيان غدا في دور الثمانية للبطولة فيما يلتقي المنتخب البولندي مع الخاسر منهما في مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.