طارق سليمان يكشف حقيقة عرض أرسنال لضم الشناوي

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كشف طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، عن حقيقة عرض نادي أرسنال الإنجليزي لضم حارس القلعة الحمراء والفراعنة محمد الشناوي.

وقال سليمان في تصريحات لبرنامج «الماتش» المذاع عبر قناة صدى البلد:"الصحف الإنجليزية كتبت أن هناك عروض من أرسنال وستوك سيتي لضم الشناوي، وايضا ذكر رغبة النصر السعودي في ضمه".

وأضاف:"لم يأت أي عرض رسمي للنادي الأهلي من أندية إنجليزية، واصدقائي من إنجلترا أبلغوني بما ذكرته الصحف الإنجليزية عن الشناوي".

وعن عرض النصر السعودي قال:"أبلغت الشناوي بأن مصلحته هي استمراره داخل القلعة الحمراء لأن لا يوجد أكبر من الأهلي في الشرق الأوسط".

وكان الشناوي قد تألق بشكل لافت ببطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، وذكرت بعض الصحف الإنجليزية عقب البطولة رغبة نادي أرسنال في ضم حارس الأهلي.