قرية ألمانية تنتخب عضوا في حزب للنازيين الجدد رئيسا لبلديتها

انتخب إداريون في قرية ألمانية بالإجماع عضوا في حزب للنازيين الجدد ليكون رئيس مجلس قريتهم لأنه كان الشخص الوحيد المهتم بشغل المنصب مما أدى لاعتراضات من سياسيين طالبوا بإلغاء التصويت.

واختار سبعة هم أعضاء مجلس قرية فالدسيدلونج الصغيرة قرب فرانكفورت في ولاية هيسه غرب البلاد شتيفان ياجس المنتمي للحزب القومي الديمقراطي ليصبح رئيسا للمجلس.

ومن بين الأعضاء الذين اختاروا ياجس في اجتماع عقد الأسبوع الماضي من ينتمون لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي له المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وممثل تركي الأصل من الحزب الديمقراطي الاشتراكي المنتمي ليسار الوسط وأعضاء من حزب الديمقراطيين الأحرار الليبرالي.

وأدانت الأحزاب الثلاثة التي ترفض العمل مع الحزب القومي الديمقراطي اختيار ياجس. وقالت المحكمة الدستورية قبل عامين إن الحزب الصغير يشبه حزب أدولف هتلر النازي لكنها لم تحظره لأنه كان أضعف من أن يؤثر على الديمقراطية في البلاد.