رئيس الوزراء السلوفيني: نسعى لتعزيز الشراكة مع روسيا رغم العقوبات الأوروبية عليها

أكد رئيس الوزراء السلوفيني ماريان ساريتش أنه يسعى لتعميق علاقات بلاده مع روسيا رغم عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على موسكو.

وقال ساريتش - في تصريح لوكالة أنباء "تاس" الروسية بمناسبة زيارته لروسيا التي بدأت اليوم الثلاثاء ـ " إن السوق الروسية تثير اهتمامنا فهي ذات أهمية خاصة، ونسعى بالطبع إلى إيجاد فرص جديدة للتعاون على الرغم من العقوبات".

وأضاف" عندما يحن الوقت لإلغاء العقوبات المفروضة سنرحب بذلك، كما أن روسيا تتفهم جيدا أن سلوفينيا جزءًا من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" ويجب عليها الإيفاء بالتزاماتهما".

يُذكر أن رئيس الوزراء السلوفيني سوف يشارك في محادثات مع نظيره الروسي ديمتري ميدفيديف في موسكو لإزاحة الستار عن نصب تذكاري لضحايا سلوفينيا في الحربين العالميتين الأولى والثانية بحديقة النصر الواقعة على تل بوكلونايا في موسكو.