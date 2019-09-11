تراجع أسعار النفط بعد إقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي

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تراجعت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط في تعاملات يوم الثلاثاء بعد أربعة أيام من الارتفاع المستمر على خلفية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة أكثر مستشاريه تشددا اليوم.

وتراجعت أسعار التعاقدات الأجلة في بورصة نيويورك بنسبة 8ر0% عن مستواه أمس بعد إعلان ترامب عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إقالة مستشار الأمن القومي جون بولتون.

ويمكن أن تهدئ مغادرة بولتون للإدارة الأمريكية المخاوف بشأن اتجاه البيت الأبيض نحو استخدام الآلة العسكرية على حساب الوسائل الدبلوماسية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وآسيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مارك وجنر رئيس مؤسسة "إكسل فيوتشرز" للاستشارات القول إن المخاطر التي أثارها بولتون في أسواق النفط طوال الفترة الماضية تلاشت الآن "لن أفاجأ بتراجع سعر النفط بمقدار دولار إضافي بسبب رحيل بولتون".

كانت أسعار النفط قد ارتفعت قبل إعلان إقالة بولتون بنسبة 6ر1% بعد تصريح أحد قادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عن أن تقديرات الطلب العالمي على النفط "متحفظة جدا" وأن احتمالات ركود الاقتصاد ضعيفة.

كما استفادت أسعار النفط في ذلك الوقت من التقارير عن اختيار شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" للبنوك التي ستدير عملية الطرح العام الأولي لأسهمها.

يذكر أن أسعار النفط تقل الآن بنسبة 13% عن أعلى مستوى لها منذ شهور والمسجل في أواخر أبريل الماضي، مع تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة واحتمالات تراجع الطلب العالمي على النفط.

في الوقت نفسه تترقب الأسواق الآن الاجتماع المنتظر لإحدى اللجان الأساسية في منظمة "أوبك" في أبوظبي لرصد أي تحولات في سياسة إمدادات النفط العالمية.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي في ختام تعاملات اليوم بمقدار 45 سنت إلى 40ر57 دولار للبرميل تسليم تشرين أول/أكتوبر المقبل في بورصة نيويورك للسلع.

وفي بورصة لندن تراجع سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال بمقدار 21 سنت إلى 38ر62 دولار للبرميل تسليم نوفمبر المقبل.