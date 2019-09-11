مستشار روحاني: إقالة بولتون دليل فشل استراتيجية الضغوط القصوى ضد إيران

اعتبر مستشار الرئيس الإيراني حسام الدين آشنا، إقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، من قبل ترامب دليلًا على فشل سياسة فرض الضغوط القصوى من قبل واشنطن على طهران.

جاء ذلك في تغريدة كتبها آشنا، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية بالرئاسة الإيرانية في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وقال آشنا: "إن دفع بولتون إلى الهامش ومن ثم شطبه ليس حدثًا فقط بل دليلًا قاطعًا على فشل استراتيجية فرض الضغوط القصوى من قبل أمريكا في مواجهة المقاومة البناءة القصوى من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف: "لا يساوركم الشك بأننا قادرون على غدارة سلوك الولايات المتحدة الأمريكية تجاه إيران ولن نتراجع أبدًا. حصار إيران سيُكسر".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أقال اليوم الثلاثاء، بولتون من منصبه، بسبب خلافات بينهما بشأن سياسة التفاوض مع حركة طالبان، بحسب بلومبرج.