محافظ القليوبية يناقش مشكلة مصرف البلبيسى لمواجهة ارتفاع منسوب المياه

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عقد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعا لمناقشة مشكلة مصرف البلبيسى بالخانكة؛ لمواجهة ارتفاع منسوب المياه وتضرر الأهالي نتيجة انسداد تغطية الكيلو 60، على مصرف بلبيس بطول 500 متر بناحية القلج بسبب وجود الأتربة والقمامة مما يتسبب في ارتفاع منسوب المياه في بالوعات الصرف الصحي.

جاء ذلك بحضور إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام، والعميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة ومديرى الرى والطب البيطرى والبيئة والجهاز التنفيذي للمياه والصرف الصحي وإدارات النظافة والشئون القانونية والمكتب الفنى.

ووجه محافظ القليوبية بإزالة القمامة الموجودة على جسري المصرف مع عمل كافة ما يلزم لعدم إلقاء القمامة في المصرف أو على الجسور.

وأكد المحافظ أنه سيتم مخاطبة وزير الموارد المائية والري بفتح بوابتين من السحارات الجديدة لنقل مياه مصرف بلبيس لاستيعاب الكميات المتزايدة بالمصرف وتهالك السحارة القديمة وعدم استيعابها لتصرفات محطات المعالجة بالجبل الأصفر وسرياقوس لرفع الضرر الواقع على المناطق السكنية نتيجة فيضان مياه المصرف على الجسور نظرا لعدم كفاءة السحارة القديمة.