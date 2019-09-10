«الدفاع الروسية»: رصد 47 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ 24 ساعة الماضية 34 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، منها 12 انتهاكا في اللاذقية و8 في حلب و8 في إدلب و6 في حماه.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية خاص بمتابعة الوضع في سوريا، اليوم الثلاثاء، أن الجانب التركي رصد من جانبه 13 انتهاكا للهدنة، هي 5 انتهاكات في إدلب و8 أخرى في حماه.

وأضافت الدفاع الروسية، في بيانها، أن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين لم ينفذ خلال 24 ساعة الماضية أي عمليات إنسانية.

وأوضح البيان أن العدد الإجمالي للعمليات الإنسانية، التي نفذها المركز، بلغت 2201 عملية بوزن إجمالي من المساعدات الإنسانية 3584.0585 طنا.