محافظ دمياط تشيد بجهود الأجهزة الأمنية والتنفيذية في تنظيم انتخابات الشيوخ

أشادت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بالجهود التي بذلتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة؛ لتنظيم وتأمين انتخابات مجلس الشيوخ، التي جرت الشهر الماضي وكذا جولة الإعادة التي تمت خلال اليومين الماضيين، متوجهة لهم بالشكر الجزيل على ما قدموه من جهود حثيثة لخروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة.



وقالت "عوض" إنه تم وضع خطة محددة بالتعاون مع كافة الجهات، لتوفير مناخ آمن للمواطنين أثناء عملية الإدلاء بأصواتهم في ظل الظروف الاستثنائية، التي تواجهها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتقديم كافة التيسيرات لهم وكذلك مساعدة كبار السن ومتحدي الإعاقة، منوهة بأنه لم يتم رصد أية مشكلات أو شكاوى أدت إلى إعاقة العملية الانتخابية.



وفي سياق متصل، وجهت محافظ دمياط التحية إلى اللواء خالد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط، ورجال القوات المسلحة والشرطة البواسل، مؤكدة أنهم قد بذلو قصارى جهدهم لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.