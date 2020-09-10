 فيديو.. باحث عراقي: تركيا تستخدم المياه كسلاح ضد بغداد - بوابة الشروق
الخميس 10 سبتمبر 2020 11:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

فيديو.. باحث عراقي: تركيا تستخدم المياه كسلاح ضد بغداد

الجيش التركي - ارشيفية
الجيش التركي - ارشيفية

نشر في: الخميس 10 سبتمبر 2020 - 11:47 م | آخر تحديث: الخميس 10 سبتمبر 2020 - 11:47 م
قال خالد سليمان، الكاتب الصحفي العراقي، والمتخصص في شئون المياه والبيئة، إن تركيا بدأت في استخدام المياه كسلاح ضد العراق.

وأضاف خلال اتصال عبر خاصية «سكايب» من كندا مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «آخر الأسبوع»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الخميس، أن تركيا وإيران يتجاوزان ضد العراق في المياه والبيئة.

وكشف خالد سليمان، عن أن تركيا تستخدم المياه سلاح ضد العراق وسوريا، من خلال بناء سدود عملاقة، ومشاريع مائية ضخمة.

وأشار إلى أن المناطق الجنوبية شهدت تراجعًا في المياه نتيجة المشاريع الإنمائية العملاقة التركية، موضحًا أن المشكلة أن إيران وتركيا لا تعترفان بالتعريفات الدولية للأنهار.


اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك