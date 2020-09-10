قال خالد سليمان، الكاتب الصحفي العراقي، والمتخصص في شئون المياه والبيئة، إن تركيا بدأت في استخدام المياه كسلاح ضد العراق.



وأضاف خلال اتصال عبر خاصية «سكايب» من كندا مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «آخر الأسبوع»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الخميس، أن تركيا وإيران يتجاوزان ضد العراق في المياه والبيئة.



وكشف خالد سليمان، عن أن تركيا تستخدم المياه سلاح ضد العراق وسوريا، من خلال بناء سدود عملاقة، ومشاريع مائية ضخمة.



وأشار إلى أن المناطق الجنوبية شهدت تراجعًا في المياه نتيجة المشاريع الإنمائية العملاقة التركية، موضحًا أن المشكلة أن إيران وتركيا لا تعترفان بالتعريفات الدولية للأنهار.





