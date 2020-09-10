أمريكا بصدد إنهاء اختبارات كشف كورونا للقادمين عبر المطارات

أفادت وكالة بلومبرج للأنباء، بأن الولايات المتحدة بصدد إنهاء فحص المسافرين القادمين عبر المطارات للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، بينما تبحث شركات الطيران عن طرق جديدة لإجراء اختبار أكثر فعالية للكشف عن الفيروس؛ لتعزيز حركة الطيران التي تعرضت لانتكاسة شديدة.



وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إنها بصدد إنهاء برنامجها التي توجه جميع الرحلات الجوية من المناطق عالية المخاطر إلى 15 مطارًا أمريكيًا.



وأضافت أن هذا النظام اعتبر غير فعال لأن الكثير من الأشخاص الذين ينقلون المرض لا تظهر عليهم الأعراض.



يأتي هذا الإجراء بعد مرور فترة طويلة من وصول أشخاص قادمين من دول أجنبية مثل الصين أو أولئك الموجودين في أوروبا كانوا هم الوسيلة الأساسية لانتقال العدوى في الولايات المتحدة.



وأصيب أكثر من 6 ملايين شخص بفيروس كورونا في الولايات المتحدة فيما تجاوز عدد الوفيات 190 ألفًا.