 مقتل نحو 50 شخصا في هجوم متمردين بشرق الكونغو - بوابة الشروق
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مقتل نحو 50 شخصا في هجوم متمردين بشرق الكونغو

الكونغو - ارشيفية
الكونغو - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الخميس 10 سبتمبر 2020 - 10:56 م | آخر تحديث: الخميس 10 سبتمبر 2020 - 10:56 م
قال مسئولون إن أكثر من 50 شخصًا لقوا حتفهم هذا الأسبوع على أيدي مسلحين إسلاميين مشتبه بهم في إقليم إيتوري المضطرب بشرق الكونغو.

وقال خافيير نيادري، المتحدث باسم الحكومة الإقليمية، لوكالة الأنباء الألمانية، إن 35 مدنياً قتلوا اليوم الخميس على أيدي متمردي القوات الديمقراطية في منطقة إيرومو.

وأضاف أن نحو 20 شخصا قتلوا أمس الأول  الثلاثاء في نفس المنطقة ، بينهم نساء.

وأوضح جان بامانيتسا ، حاكم إيتوري، أن إقليمه أصبح "برميل بارود" ويعاني من أزمة إنسانية خطيرة.

وتنشط أكثر من 100 جماعة متمردة في شرق الكونغو، يتقاتل العديد منها على الموارد الطبيعية في البلاد.

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