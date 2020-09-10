حاكم فيينا يبدي استعداده لاستقبال أطفال اللاجئين من جزيرة ليسبوس اليونانية

أعرب حاكم العاصمة النمساوية فيينا ميخائيل لودفيج، عن ترحيبه بقبول الأطفال اللاجئين غير المصحوبين بذويهم من مخيم موريا المحترق للاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية في بحر إيجه.

وقال لودفيج - في تصريحات اليوم الخميس - إنه من الطبيعي أن نستقبل الأطفال لفترة معينة من الوقت في هذه الحالة المحددة ونتركهم يكبرون في بيئة آمنة ومستقرة، مشيرا إلى أن الأمر نفسه حدث مع أطفال فيينا أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث استضافتهم مدن أخرى لم تتعرض للتدمير مثل فيينا.

وأعرب لودفيج عن أسفه الشديد لموقف الحكومة النمساوية من قضية اللاجئين، مشيرا إلى أن هذا الموقف مخيب للأمال ومخجل أيضا.

وأضاف: "إننا أمام أزمة إنسانية لا علاقة لها مباشرة بمسألة الاندماج ومشاكل الأجانب واللاجئين"، لافتا إلى أن بلدية فيينا لا تسطيع اتخاذ قرار دون موافقة الحكومة ولكننا مستعدون لاستقبال اللاجئين خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال.