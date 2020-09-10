إسرائيل تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا للإصابات اليومية بكورونا بأكثر من 3900 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن العدد اليومي لإصابات كورونا سجل مستوى قياسيًا جديدًا مرتفعا بلغ 3904 حالات خلال آخر 24 ساعة.

وهذا هو أعلى عدد يومي للإصابات يتم تسجيله في إسرائيل منذ ظهور الفيروس بها.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، أعلنت أمس الأول الثلاثاء تسجيل 3392 حالة يومية، وكان هذا هو أعلى عدد يومي للإصابات.

ويبدو أن المشاحنات السياسية وقفت عائقا حتى الآن في طريق التصدي الفعال للجائحة في إسرائيل.

فقد تراجعت الحكومة الإسرائيلية مؤخرا عن خطط لإغلاق المناطق التي ترتفع فيها معدلات الإصابة، واختارت بدلا من ذلك فرض حظر تجول ليلي بعد ضغوط من الجماعات اليهودية المتشددة.

وإجمالًا، سجلت إسرائيل أكثر من 142 ألف إصابة بكورونا، و1054 حالة وفاة. ويوجد حاليا أكثر من 31 ألف حالة نشطة، توصف حالة 477 منهم بالخطيرة.

من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن المجلس الوزاري الخاص بمتابعة أزمة كورونا قد يدرس خلال اجتماع مقرر اليوم احتمال فرض إغلاق شامل أو قيود مشددة خلال فترة الأعياد اليهودية التي تبدأ الأسبوع المقبل.