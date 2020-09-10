 الاتحاد الأوروبي: مستعدون لفرض عقوبات على تركيا ما لم تتراجع عن تحركاتها الأحادية - بوابة الشروق
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الاتحاد الأوروبي: مستعدون لفرض عقوبات على تركيا ما لم تتراجع عن تحركاتها الأحادية

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
هديل هلال
نشر في: الخميس 10 سبتمبر 2020 - 11:18 م | آخر تحديث: الخميس 10 سبتمبر 2020 - 11:18 م
أكدت دول الاتحاد الأوروبي، في ختام قمتها لحل الأوضاع في شرق المتوسط، استعدادها لوضع قائمة بعقوبات ما لم تتراجع تركيا عن تحركاتها الأحادية في المنطقة، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

واندلعت في الأسابيع الأخيرة توترات كبيرة بين اليونان وتركيا، الحليفين في الناتو، على الرغم من الخلافات التاريخية، في منطقة شرق المتوسط، بعد إعلان أنقرة بدء أعمال الحفر والتنقيب عن الغاز والنفط في شرق البحر المتوسط، رغم اعتراضات اليونان.

وأعلنت تركيا إجراء مناورات عسكرية في شرق المتوسط، قبل أسابيع، في الوقت الذي أعلنت فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص إجراء مناورات عسكرية أخرى في نفس المنطقة، الأمر الذي يزيد من احتمالات وقوع حوادث محتملة في منطقة شرق المتوسط.

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