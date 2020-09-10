لندن ترفض سحب مشروع قانون يعيد النظر ببعض التزاماتها بشأن بريكسيت

أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستبقي على مشروع قانونها، الذي تعدل فيه بعض بنود الخروج من الاتحاد الأوروبي، رافضة الإنذار الذي وجهته بروكسل والذي نادت فيه بضرورة تراجع بريطانيا عن تعديلات في التزامات بريطانيا بشأن بريكسيت.



ومنحت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، مهلة زمنية تمتد حتى نهاية الشهر للمملكة المتحدة لسحب مشروع قانون يعيد النظر ببعض التزاماتها بشأن بريكسيت و"أضرّ بشدّة بالثقة" المتبادلة، مشيرة إلى أنّ الاتحاد الأوروبي "لن يتردد" في اللجوء إلى القضاء، وفقا لوكالة رويترز.



ويأتي هذا الإعلان بعيد اجتماع طارئ في لندن بين وزير الدولة البريطاني مايكل جوف ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سفكوفيتش الذي دعا "الحكومة البريطانية إلى سحب إجراءاتها لمشروع القانون في أقرب الآجال وقبل نهاية الشهر في كل الأحوال"، وفق بيان صدر عن المفوضية.



وتنوي لندن إقرار مشروع قانون يناقض جزءا من الاتفاق، حول خروجها من الاتحاد الأوروبي في يناير وهو ينتهك باعترافها، القانون الدولي، إلا أن المفوضية الأوروبية تعارض ذلك بقوة، ودعت إلى اجتماع استثنائي للجنة المختلطة المكلفة الإشراف على تطبيق الاتفاق.



ووصل نائب رئيس المفوضية الأوروبية السلوفاكي ماروس سيسكوفيتش صباح الخميس إلى لندن، للقاء وزير الدولة البريطاني مايكل جوف. وقال قبل الاجتماع: " أتيت للتعبير عن القلق الكبير للاتحاد الأوروبي، بشأن مشروع القانون" البريطاني.



وأوضح ناطق باسم السلطة التنفيذية الأوروبية إريك مامير في تغريدة، أن الاجتماع يهدف إلى الحصول على توضيحات من المملكة المتحدة حول التطبيق الكامل والشامل وفي الموعد المحدد لاتفاق الانسحاب.



ويأتي تصاعد التوتر هذا ليلقي بثقل جديد على جلسة جديدة من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، التي ينبغي أن تفضي في الأسابيع المقبلة إلى تحديد ترتيبات التعاون في المجال التجاري والأمني خصوصا بين الشركاء السابقين، في ختام مرحلة انتقالية تلت بريكسيت وتمتد حتى نهاية ديسمبر.