أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الخميس ارتفاع أسعار المساكن في بريطانيا بأسرع وتيرة لها منذ 2016 في ظل زيادة أسعار في مختلف المناطق.

وأظهر المسح الذي أجراه المعهد الملكي للمساحين القانونيين ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة تصل إلى 44 في المئة خلال أغسطس الماضي، وهي أعلى نسبة زيادة منذ 2016، بعد ارتفاع بنسبة 13 في المئة خلال يوليو الماضي، حيث كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر بنسبة 25 في المئة.

وتشير هذه البيانات إلى تحول دراماتيكي في سوق العقارات البريطانية حيث كان المؤشر قد سجل سالب 33 في المئة خلال مايو الماضي.

وقال المعهد الملكي للمساحين القانونيين إن كل مناطق بريطانيا تقريبا سجلت زيادة في الأسعار بدرجة أو بأخرى خلال الشهر الماضي، في حين كانت لندن هي الاستثناء الوحيد بينها.

ومن المتوقع أن تؤثر جائحة فيروس كورونا المستجد على رغبة العملاء في شراء عقارات بمواصفات محددة حيث قال 83 في المئة ممن شملهم المسح إنهم يتوقعون زيادة الطلب على المساكن ذات الحدائق خلال العامين المقبلين.