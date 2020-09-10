تركيا: أوامر توقيف بحق 145 على صلة بالمحاولة الانقلابية الفاشلة

أفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية اليوم الخميس بأن السلطات أصدرت أوامر توقيف بحق 145 شخصا، بينهم عسكريون في الخدمة، بشبهة دعم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن الذي تتهمه السلطات بالتخطيط للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت عام 2016 .

وذكرت الوكالة أن السلطات أطلقت حملات مداهمات في أنحاء تركيا، بما في ذلك اسطنبول وأضنة، لتوقيف المطلوبين، الذين من بينهم أيضا طلبة في مؤسسات عسكرية ومعلمين.

أضافت أنه تم في اسطنبول وحدها إلقاء القبض على 43 شخصا للاشتباه في انتمائهم لمنظمة إرهابية، فيما يتواصل البحث عن آخرين.

وتتهم الحكومة التركية جولن بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد عام 2016. كما تقول أنقرة إن جولن يقود حركة للتغلغل في أجهزة الدولة والجيش. وتصنف أنقرة حركة جولن على أنها منظمة إرهابية. وينفي جولن، الحليف السابق للرئيس رجب طيب أردوغان، هذه الاتهامات.

ومنذ المحاولة الانقلابية جرى اعتقال أو فصل عشرات الآلاف من العسكريين وموظفي الخدمة العامة من أعمالهم.