وزير الداخلية الفرنسي يعتزم التقدم بشكوى ضد قيادي بالسترات الصفراء لإهانته الشرطة

يعتزم وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، التقدم بشكوي ضد قيادي بحركة "السترات الصفراء" الاحتجاجية، بعد وصفه رجال الشرطة الفرنسية بـ"عصابات النازية".

وأعرب درامانان في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" عن نيته بتقديم شكوى ضد جيروم رودريجيوز، بعد تصريحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب محطة "فرانس.إنفو" التلفزيونية الفرنسية.

وقال الوزير الفرنسي:" تصريحات السيد رودريجيوز تجاه شرطة الجمهورية حقيرة "، مضيفا أنه باسم وزارة الداخلية ومن أجل الدفاع عن شرف جميع ضباط الشرطة سأتقدم بشكوى".

وكان رودريجيوز قد كتب في تغريدة في وقت سابق:" إن رجال الشرطة الفرنسية عبارة عن عصابة للنازية"، متهما الشرطة بمحاولة "إخفاء معسكر الاعتقال بشمال شرق باريس عن عيون وسائل الإعلام".

ويشير جيروم رودريجيوز إلى مركز شرطة ضخم في الدائرة الثامنة عشرة في باريس، يقع في شارع "إيفانجيل"، وفقًا لإذاعة" 20 مينيت" الفرنسية.

واتهم رودريجيوز الشرطة بالقيام باعتقالات جماعية للمعارضين السياسيين، مضيفا "كان هذا هو الحال في عدة مناسبات خلال حشد احتجاجات "السترات الصفراء"، ولكن أيضًا قبل ذلك بكثير في عام 2013، أثناء احتجاجات مناهضة للسماح بزواج المثليين.