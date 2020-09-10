رئيس بيلاروس يطالب بعقوبات صارمة لمنظمي التظاهرات

دعا رئيس بيلاروس أليكسندر لوكاشينكو، المحاط بالتظاهرات التي تجرى على أساس يومي منذ حصل على فترة ولاية سادسة متتالية في انتخابات متنازع عليها قبل شهر، ممثلي الادعاء اليوم الخميس إلى السعي لاستصدار عقوبات صارمة بحق منظمي المظاهرات المقبوض عليهم.

وقال لوكاشينكو في تصريحات نقلتها وكالة أنباء بيلاروس الرسمية (بيلتا) : "يجب ألا تقدموا تقييما قانونيا لأفعال المنظمين والمحرضين فحسب ولكن أيضا اتخاذ إجراءات أكثر حدة وقوة في استجابة النيابة لمثل تلك الأفعال".

وتواجه زعيمة التظاهرات ماريا كاليسنيكافا التي احتجزت أوائل الأسبوع، اتهامات بالسعي للإطاحة بالحكومة.

وجرى إما احتجاز كاليسنيكافا 38 عاما وأغلب الأعضاء الآخرين في رئاسة لجنة خاصة بمجلس تنسيقي تسعى للتفاوض بشأن انتقال سلمي للسلطة أو إجبارهم على مغادرة البلاد. والعضو الوحيد في تلك اللجنة الذي لا يزال حرا طليقا في بيلاروس هي الحائزة على جائزة نوبل، سفيتلانا ألكيسفيتش 72 عاما.

أكد لوكاشينكو في تصريحات لمسؤولين بارزين اليوم الخميس أنه لم يأت إلى السلطة ليستسلم ببساطة.

وقال لوكاشينكو: "أريد أن أقول لكم هذا بحسم حتى لا يكون هناك نوع من الاستهانة. غالبا ما يتم انتقادي بقول إنه لن يتنازل عن السلطة. إنهم محقون. هذا ليس ما انتخبني الشعب لأجله".