الأمم المتحدة ترسل قوات لحماية فائز بجائزة نوبل

أعادت الأمم المتحدة نشر جنود لحماية طبيب حائز على جائزة نوبل، في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد تحذيره من أنه معرض لخطر الاغتيال.

وكانت صحيفة "جارديان"، ذكرت يوم الاثنين الماضي، أن دينيس موكويي، الذي تقاسم جائزة نوبل عام 2018 لعمله مع ضحايا العنف الجنسي، قد تُرك دون حماية على الرغم من تلقيه تهديدات بالقتل في الأسابيع الأخيرة.

ويعتقد أن هذه التهديدات كانت مدفوعة بحملة موكويجي المستمرة للدفع نحو مساءلة مرتكبي جرائم حرب محتملة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية أمام العدالة.

ويبدو أن تعليقاته أثارت غضب شخصيات مؤثرة في رواندا، والتي اتُهمت قواتها ووكلائها بالتورط في بعض أسوأ أعمال العنف الموصوفة في تقرير الأمم المتحدة لعام 2010، الذي أبرزه موكويجي (65 عامًا) مرارًا وتكرارًا، وفقًا "للجارديان".

وتضمن تحقيق الأمم المتحدة الحربين الرئيسيتين في جمهورية الكونغو الديمقراطية من عام 1996 إلى عام 2003، والتي أسفرت عن مقتل الملايين وتركت إرثًا من الصراع.

وكانت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تحرس موكويجي بشكل شبه مستمر، منذ أن قتل مسلحون مجهولون بالرصاص أحد موظفيه المحليين في عام 2012.

لكن الأمم المتحدة سحبت حماية الطبيب والمستشفى في مايو، بعد تفشي "كوفيد 19" بين القوات التي تحرس المجمع في المدينة التي يعيش ويعمل بها.